Verdachte van gewelddadige dood 63-jarige Ossenaar is uitgeleverd door Polen

Het slachtoffer werd 23 februari gevonden in zijn appartement in Oss. (Foto: Gabor Heeres/ SQ Vision).

DEN BOSCH -

Een 26-jarige Pool die vorige maand werd aangehouden in zijn vaderland voor de gewelddadige dood van een 63-jarige Ossenaar is uitgeleverd. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het overlijden van de man uit Oss. Een tweede verdachte zit nog vast in Polen.