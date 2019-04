Twee mannen vast voor gewelddadige dood in Oss, één verdachte kende slachtoffer

De man werd dood gevonden in zijn woning in Oss (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

Twee Poolse mannen zitten in Polen vast voor de vermoedelijke betrokkenheid bij de dood van een 63-jarige Ossenaar. Het slachtoffer werd zaterdagavond 23 februari met geweld om het leven gebracht in zijn woning aan de Lisztgaarde.

De verdachten (26 en 37 jaar) werden afzonderlijk van elkaar op verschillende momenten en locaties in Polen aangehouden. Zij werden op 6 en 15 maart opgepakt. Beide verdachten zitten sinds hun aanhoudingen in een Poolse cel.

Uitlevering naar Nederland

Het is de bedoeling om de mannen uit te leveren naar Nederland, maar dat neemt de nodige tijd in beslag. Een rechter in Polen moet daarin een beslissing nemen. Omdat de oudste verdachte in Polen nog een gevangenisstraf uit moet zitten, zal hij waarschijnlijk pas later dit jaar worden uitgeleverd.

Het is onduidelijk waarom deze mannen het slachtoffer om het leven hebben gebracht. De oudste verdachte zou de Ossenaar kennen.

Polen

Het rechercheteam kwam beide verdachten op het spoor door bewakingsbeelden en forensisch onderzoek. Daarnaast werden ook veel getuigen en mensen uit de omgeving gehoord. Uit de onderzoeken kwamen de vermoedelijke identiteit van de verdachten naar voren en werden ze internationaal gesignaleerd. De Poolse politie wist de mannen te vinden en aan te houden.

Familielid

Op de avond dat de man werd vermoord vond een familielid de Ossenaar in zijn woning. Het familielid gaf aan dat er mogelijk was ingebroken. De politie gaf toen aan dat daar inderdaad aanwijzingen voor waren.

