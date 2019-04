Meeste lintjes naar Brabant: 'We zijn gewoon het minst bescheiden volkje'

In Brabant zijn de meeste lintjes uitgedeeld. Zijn we zo'n goed volkje of is er iets anders aan de hand?

Zijn wij nou zo'n goed volkje of is er iets anders aan de hand? Want vrijdag zijn in Brabant de meeste lintjes uitgereikt van alle provincies. Geen toevalstreffer, want vorig jaar kwamen we op de tweede plek. We vroegen het Gerard Rooijakkers, oud-hoogleraar Nederlandse etnologie en cultuurhistorie aan de Universiteit van Amsterdam en geboren en getogen Brabander.

Rooijakkers is een kenner pur sang als het gaat om Brabant en Brabanders. Het antwoord op de vraag waarom hier de meester lintjes van heel Nederland zijn uitgereikt, laat nog geen seconde op zich wachten. "Ik kan je vertellen dat dat in veel gevallen heel weinig met verdienste of 'goed zijn' heeft te maken. Integendeel, zou ik bijna willen zeggen. Eigenlijk betekenen al die lintjes dat we de minst bescheiden provincie zijn."

We houden van uiterlijk vertoon

"We laten ons er graag op voorstaan hoor, op al die onderscheidingen. We houden wel van al dat uiterlijk vertoon." Maar de mensen die een lintje krijgen, worden door anderen voorgedragen en weten er vaak niets van. Die mensen kun je toch moeilijk onbescheiden noemen? "Dat is ook waar. En het is zeker zo dat het die mensen wordt gegund omdat ze iets goeds hebben gedaan. Maar het past helemaal in en bij het sociale netwerk waar Brabant zo om bekendstaat. In dat netwerk gun jij het het ene jaar aan die ander en het jaar daarop gunt die ander het aan jou."

Het leven versieren

En er speelt nog iets. Iets dat cultuurgebonden en typisch voor Brabant is. Rooijakkers: "Vergeet niet dat Brabanders erg 'prijsgevoelig' zijn. Het stikt hier echt van de prijzen. Je kunt het zo gek niet bedenken of wij verbinden er wel een prijs of onderscheiding aan. Tel daarbij op dat we een grote provincie zijn en je hebt nog een verklaring voor de enorme lintjesregen. Bovendien wordt dit hele gebeuren flink gestimuleerd door gemeenten. Want die staan natuurlijk wel te kijk als er geen enkel lintje valt uit te delen."

Meer varkens dan mensen

Nu we het er toch over hebben. Hoe verklaart Rooijakkers de magere oogst van één lintje in Sint Hubert? "Sint Hubert... Dat is de noordkant van de Peel. Nou, dat begrijp ik volkomen: er wonen daar meer varkens dan mensen."