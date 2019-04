Stijgende parkeertarieven Eindhoven Airport goudmijntje voor slimme ondernemers

Een van die ondernemers is Arie Schippers van SchippersStop in Veldhoven. In 2015 besloot hij in Veldhoven een parkeerterrein te openen gericht op vliegreizigers van Eindhoven Airport met plek voor zo'n duizend auto's.

Wie de auto een week op Eindhoven Airport wil achterlaten is 67,65 euro kwijt. Een jaar geleden was dat nog 56 euro. Een week parkeren op het terrein van Schippers kost tussen de 48 en 60 euro. "Dat is afhankelijk van de periode waarin de service wordt afgenomen."

Forse stijging

Mensen kunnen hun auto in Veldhoven goedkoper laten staan en ondertussen kan deze zelfs worden gewassen of een beurt krijgen. Reizigers kunnen een gratis pendelbus naar het vliegtuig pakken. En daar is veel vraag naar. "Ieder jaar is de omzet bijna verdubbeld."

Schippers denkt dat zijn stijgende omzet zeker te maken heeft met het duurder worden van het parkeren bij Eindhoven Airport. "Wij klagen zeker niet. En als de mogelijkheid zich aandient om uit te breiden, dan denken wij daar zeker over na."

Een parkeergarage bij Eindhoven Airport. (foto: Omroep Brabant)

'Dacht dat het om vliegen ging'

Een gebruiker van SchippersStop laat weten het een fijne service te vinden. "Het is makkelijk en niet zo duur." Een parkeerder bij Eindhoven Airport parkeert juist liever dicht in de buurt. "Dat is wel handiger zo. Die twee tientjes meer doen wij dan maar."

"Schiphol verdient de helft van zijn omzet met parkeren", merkt een voorbijganger op Eindhoven Airport op. "Ik dacht het om vliegen ging, maar kennelijk gaat het om parkeren."

Parkeerplaatsen

Op het kaartje hieronder kan je opzoeken waar in de buurt van Eindhoven Airport je je auto voor langere tijd kan parkeren en hoe duur het is.