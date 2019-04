Oude gulden gaat verzamelaar zo'n 40.000 euro kosten

"Onder koning Willem I werd het koninkrijk gesticht. In heel Nederland kon je ineens met guldens betalen. En met dubbeltjes en kwartjes. Tot aan gouden tientjes toe", zegt Karel de Geus. Maandag komen een heleboel munten vanaf 1815 tot 2000 onder de hamer. "Dus ook munten van Wilhelmina of Juliana."

Twee topstukken

Van de gulden uit 1850 met het gekartelde randje zijn maar twee exemplaren. "Met de munt hebben ze een proef gedaan. Toen hebben ze even gedacht of het misschien niet beter was om hem met een kartel te slaan. Ze hebben er twee van gemaakt, maar uiteindelijk is het niks geworden met die kartel."

De Geus kocht de munt van een verzamelaar omdat zijn kinderen de zeldzame gulden niet wilden. "Ik zit al veertig jaar in de munten maar zoiets heb ik nog nooit gehad. Het is met stip één van de meest zeldzame munten van ons koninkrijk." De Geus weet overigens niet waar de tweede munt is. "Maar degene die hem in de wacht sleept, heeft echt een munt die bijna niemand anders heeft."

Interesse uit hele wereld

De veiling is maandag niet alleen in Veldhoven, want er kan ook via internet worden geboden. Volgens De Geus hebben mensen vanuit de hele wereld belangstelling. Maar stiekem hoopt hij dat zijn bijzondere munt in Nederland blijft.

"Het stoffige imago van het verzamelen van munten gaat er wel af", zegt De Geus. "Ook jongeren hebben weer interesse. Tegenwoordig wordt alles met plastic kaarten of een tikkie betaald. Dat mooie geld blijft mensen fascineren."

De Geus heeft ook nog een gouden tientje te veilen, geschatte waarde: 25.000 euro. Niet echt voor jongeren weggelegd dus, maar ook mensen met een kleine beurs kunnen maandag kans maken op een munt.