Woninginval Helmond: man en vrouw opgepakt voor verboden wapenbezit

Beide verdachten zijn naar het politiebureau gebracht waar ze zullen worden verhoord. De politie is ter plekke een onderzoek gestart.

Het is nog niet duidelijk of er ook wapens in de woning zijn gevonden. Er zouden vier voertuigen van de twee verdachten zijn aangetroffen in de straat, maar de politie kon dat desgevraagd niet bevestigen.

Inleveractie

Sinds dinsdag kunnen Helmonders wapens inleveren zonder dat ze daarvoor een boete of straf krijgen. Op het politiebureau is daarvoor een speciaal inleverdepot ingericht. Twee weken lang staat er een bak waarin de wapens gedeponeerd kunnen worden.

