Vuurwapens, boksbeugels en messen twee weken lang straffeloos inleveren bij wapendepot in Helmond

Helmonders kunnen twee weken lang wapens inleveren, zonder dat ze daarvoor een boete of straf krijgen. Op het politiebureau is daarvoor een speciaal inleverdepot ingericht. Twee weken lang staat er een bak waarin de wapens gedeponeerd kunnen worden. “We willen Helmond echt veiliger maken”, aldus burgemeester Elly Blanksma.

Het wapendepot is gevestigd op het politiebureau aan de Kasteel-Traverse. Volgens de burgemeester mogen vuurwapens en ook slag-, steek- of stootwapens ingeleverd worden op het depot. Eerder dit jaar mochten Rotterdammers straffeloos wapens afgeven bij de politie. Dat leverde in totaal 262 wapens en 650 kilo aan munitie op.

Veiliger Helmond

“We hebben de afgelopen periode een heel aantal schietincidenten gehad”, vertelt burgemeester Elly Blanksma. “Dat waren allemaal schietpartijen met wapens die illegaal in het bezit waren.” De burgemeester duidt onder meer op een schietpartij eind januari aan. Daarbij raakten op klaarlichte dag twee kinderen van 2 en 15 jaar oud gewond door rondvliegende kogels.

LEES OOK: Peuter (2) en tiener (15) gewond bij schietpartij in Helmond, verdachte aangehouden

“Met het openen van het wapeninleverdepot hopen we Helmond een stukje veiliger te maken. Schietpartijen.. dat leidt alleen maar tot verliezers”, vervolgt de burgemeester. “We willen echt alles op alles zetten om het veiliger te maken in de stad.”

Eerder besloot de burgemeester al dat de politie preventief mag fouilleren in de binnenstad van Helmond. Ook deze actie is gericht op het terugdringen van illegaal wapenbezit.

Ook thuis ophalen

Het inleveren van wapens op het depot van het politiebureau is de komende weken in principe straffeloos. “Maar: het depot is natuurlijk geen plek voor vuurwapens die al gebruikt zijn”, aldus Blanksma. “Daarom wordt iedereen die een wapen in de bak legt geregistreerd. Daarna wordt onderzocht of het wapen niet al gebruikt is bij een illegale schietpartij.”

Ook voor mensen met een wapen die niet gezien willen worden op het politiebureau, is er een oplossing: "Als je belt met de politie, dan wordt het wapen thuis bij je opgehaald.”

'Maak hier gebruik van!'

De burgemeester van Helmond heeft goede hoop dat de wapeninleveractie een succes wordt. “In Rotterdam zagen we dat er echt gebruik van werd gemaakt. We hopen nu ook de mensen van Helmond bewust te maken van het feit dat wij geen illegaal wapenbezit dulden.”

De burgemeester sluit haar betoog af met een oproep: “We willen echt dat wapens niet gebruikt worden. Dus mensen die van hun illegale wapen af willen: maak gebruik van deze mogelijkheid!”

LEES OOK: Helmond neemt harde maatregel tegen wapenbezit: politie mag fouilleren