Groot feest bij TOP Oss: 'Dit is voor deze club een grote prijs'

TOP gaat de play-offs in, groot feest in Oss. (foto: Joost van Erp)

Feest in Oss, TOP gaat de play-offs in

TOP Oss heeft het geflikt. De club gaat de play-offs in en strijden om een plek in de eredivisie van volgend seizoen. "De ontlading is natuurlijk enorm en terecht. Voor TOP Oss is dit een grote prijs en zo hebben we het ook allemaal ervaren", vertelt topscorer Huseyin Dogan.

Dogan maakte vrijdagavond vlak voor tijd de winnende treffer tegen FC Dordrecht (1-0). Na het laatste fluitsignaal was het groot feest in het Frans Heesen Stadion.

Bekijk de festiviteiten in de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

'Ik heb er eigenlijk geen woorden voor'

Dogan maakte tegen Dordrecht zijn twintigste goal van het seizoen. Niet zijn mooiste, maar zeker wel de belangrijkste. "Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Het is zo bijzonder op zo’n moment de winnende te maken. We hebben het hele seizoen geknokt de play-offs te halen. Het is gelukt en dat is fantastisch", vertelt hij.

En nu, dit succes flink vieren in de binnenstad van Oss? Dogan heeft andere plannen voor koningsnacht. "Ik ben niet zo van het uitgaan. Ik ga lekker naar familie toe. Daar eten we wat en praten we na over de wedstrijd. Dat is voor mij het mooiste wat er is.."

LEES OOK: TOP Oss na zege zeker van play-offs, RKC Waalwijk doet goede zaken met winst bij Go Ahead Eagles

Grote prestatie van coach Wels

Trainer Klaas Wels vierde het succes, vrijdagavond, onder meer met zijn ouders en dochter. Na een slok van zijn welverdiende biertje, gaf hij de volgende analyse. "We leveren met het halen van de play-offs een geweldige prestatie. Dat is deze club pas vier keer eerder gelukt in de historie."

Wels vervolgt: "We hebben tot nu toe 59 punten gehaald, een record en een positief doelsaldo. Ook dat is nog maar zelden voorgekomen. En ik zeg het niet vaak en graag, maar we hebben de laagste begroting van alle clubs in deze competitie. Dat je dan op plek zeven staat is echt een compliment waard."

En nu? Kan TOP Oss een hoofdrol spelen in de play-offs? De oefenmeester: "We hebben dit met acceptabel voetbal gehaald. We zullen in de play-offs goed moeten zijn en dan kan alles. Maar eerst gaan we hier flink van genieten. Er staat voor ons een mooi weekeinde voor de boeg. We moeten dit echt goed vieren en dat ga ik ook zeker doen."