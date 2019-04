TOP Oss na zege zeker van play-offs, RKC Waalwijk doet goede zaken met winst bij Go Ahead Eagles

Naast FC Den Bosch is ook TOP Oss nu zeker van deelname aan de play-offs voor promotie. De ploeg van trainer Klaas Wels won vrijdagavond in eigen huis met 1-0 van FC Dordrecht, genoeg om een ticket te pakken. RKC Waalwijk deed met het oog op de play-offs hele goede zaken door op bezoek bij Go Ahead Eagles te winnen (1-4).

TOP Oss-FC Dordrecht 1-0

Het was in Oss lang wachten op een doelpunt. De vreugde was daardoor misschien nog wel groter toen Huseyin Dogan vijf minuten voor het eindsignaal de 1-0 tegen de touwen schoot. Met een droge schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied bracht hij de thuisploeg de overwinning. En met drie extra punten bij het totaal wist de ploeg van trainer Klaas Wels zich te verzekeren van een ticket voor de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

LEES OOK: Dromen van de eredivisie: wat gaat TOP Oss doen als promoveren lukt?

Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk 1-4

RKC moest na mindere resultaten vol aan de bak bij Go Ahead Eagles om op een plek te blijven staan die over een week recht geeft op deelname aan de play-offs. Vooraf werd dat gezien als een hele lastige opgave, de ploeg van trainer Fred Grim ging namelijk op bezoek bij Go Ahead Eagles. Kijkend naar de uitslag was het helemaal niet zo'n lastige klus. RKC stapte met een 1-4 overwinning van het veld.

De start van de bezoekers was goed. Na een kwartier spelen kwam RKC op 0-1. Waar heel de Adelaarshorst schreeuwde om een overtreding, wilde de scheids daar niets van weten. Mario Bilate profiteerde. Niet veel later maakte de spits bijna zijn achtste van het seizoen, zijn inzet ging echter via de paal net niet in het doel. Kort na rust maakte Stijn Spierings er 0-2 van.

Tien minuten na rust maakte Go Ahead Eagles de aansluitingstreffer. Ossenaar Richard van der Venne tekende met een goed schot vanaf de rand van het strafschopgebied voor de 1-2. De wedstrijd lag vervolgens even stil, omdat de helft van de lichtmasten het niet meer deed. Al snel was het probleem verholpen en rolde de bal weer. Darren Maatsen gooide de wedstrijd in het slot, hij maakte kort voor tijd - de acht minuten blessuretijd niet meegerekend - de 1-3. In blessuretijd maakte Stijn Spierings er nog 1-4 van.

LEES OOK: Dromen van de eredivisie: wat gaat RKC doen als promoveren lukt?

Roda JC-FC Den Bosch 0-2

Tijdens de wedstrijd tussen Roda JC en FC Den Bosch ging het aan de kant van de bezoekers niet veel over voetbal. In aanloop naar de wedstrijd was het ontslag van trainer Wil Boessen het onderwerp van gesprek, tijdens de wedstrijd veranderde dat in de mogelijke aanstelling van Willem van Hanegem. De Kromme zat op de tribune in Kerkrade om FC Den Bosch aan het werk te zien, hij is namelijk gepolst als nieuwe hoofdtrainer.

Van Hanegem moest - net als de supporters van Den Bosch - lang wachten op doelpunten. In blessuretijd van de tweede helft profiteerden de bezoekers van de ruimte die Roda JC al langere tijd gaf. Eerst was het Vincent Vermeij die scoorde, daarna maakte ook Stefano Beltrame nog een doelpunt. De 0-2 zege is belangrijk met het oog op de play-offs - en dan gaat het om het instromen in de eerste of tweede ronde.

LEES OOK: FC Den Bosch polst Willem van Hanegem als trainer: 'Hij wilde eerst de ploeg zien voetballen'

FC Eindhoven-Jong AZ 0-1

Door de nederlaag tegen Helmond Sport is FC Eindhoven eigenlijk uitgespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Tegen Jong AZ krijgt het in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen wel een kans om positief af te sluiten voor eigen publiek.

Kort na rust is een goed resultaat ver weg. Na een paar minuten spelen gaat Tijjani Reijnders onderuit na contact met Karim Essikal. Een penalty is het gevolg, Ondrej Mihalik benut de buitenkans.

Jong FC Utrecht-Helmond Sport 1-1

Een wedstrijd waar nog wel iets op het spel staat. Helmond Sport gaat als nummer negentien op bezoek bij nummer twintig Jong FC Utrecht. Als de ploeg uit de Domstad wint wordt Helmond Sport de nieuwe hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Bij een tweede zege op rij voor de ploeg van trainer Robby Alflen - vorige week werd gewonnen van FC Eindhoven - zal het dit seizoen niet eindigen als nummer twintig.

Na iets meer dan twintig minuten spelen komen de bezoekers op voorsprong in Utrecht. Richelor Sprangers opent de score met een schot in de verre hoek.

Almere City-Jong PSV 2-1

Jong PSV gaat met een flink versterkt team van start in Almere. Cody Gakpo, Mo Ihattaren en Maxi Romero staan bijvoorbeeld aan de aftrap. Damon Mirani kopt tien minuten voor rust echter raak voor Almere City. Hij knikt de bal vanuit een vrije trap tegen de touwen. Kort na rust is het Gakpo die de gelijkmaker scoort. Na een goede combinatie met Ihattaren maakt Gakpo het goed af: 1-1. Een klein kwartier voor tijd komt Almere City voor de tweede keer op voorsprong. James Efmorfidis is de doelpuntenmaker bij de thuisploeg.