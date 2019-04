FC Den Bosch polst Willem van Hanegem als trainer: 'Hij wilde eerst de ploeg zien voetballen'

FC Den Bosch heeft de 75-jarige Willem van Hanegem benaderd om trainer te worden. Dat laat de club desgevraagd weten aan Omroep Brabant. "Donderdag is hij benaderd en hij zei niet direct nee", laat voorlichter Ester Bal weten. "Maar Willem wilde graag eerst de ploeg zien voetballen en daarom is hij vrijdagavond in Kerkrade om de ploeg te bekijken."

Afgelopen week ontsloeg FC Den Bosch trainer Wil Boessen. Voor de naderende nacompetitie wordt druk gezocht naar een nieuwe trainer in Den Bosch. De club zoekt een trainer die in is voor een klus van een dikke maand en kijkt nog niet naar het volgende seizoen.

Vrijdagavond zat Van Hanegem op de tribune in Kerkrade om de wedstrijd van FC Den Bosch tegen Roda JC te zien. Hij deed dat met clubicoon Wim van der Horst en manager voetbalzaken Bert Ruijsch naast zich. De Kromme zag FC Den Bosch winnen met 0-2.

'Willem is aan zet'

Na de wedstrijd zal Van Hanegem laten weten of hij interesse heeft om de Bossche ploeg te gaan leiden. "Willem is aan zet", aldus Bal.

Van Hanegem was onder meer trainer van Feyenoord en Sparta. Ook was hij assistent-trainer bij het Nederlands Elftal. Zijn laatste klus in het betaalde voetbal was FC Utrecht. Daar werd hij op 23 december 2008 ontslagen.

Mindere periode

Voor de winterstop ging FC Den Bosch nog even aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie. In de laatste vijftien wedstrijden pakte de ploeg maar veertien punten.