Volg hier LIVE de tussenstanden van de Brabantse clubs in de Keuken Kampioen Divisie

De voorlaatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie staat op het programma. De strijd om de tickets voor de play-offs voor promotie staat centraal. FC Den Bosch is al zeker van een ticket, TOP Oss en RKC Waalwijk hebben goede papieren. Alle Brabantse clubs komen in actie vanaf acht uur. Volg hier live de tussenstanden.

TOP Oss-FC Dordrecht 0-0

In de jacht op een ticket voor de play-offs speelt TOP Oss een belangrijke wedstrijd. Thuis tegen FC Dordrecht, dat in de afgelopen weken met een 0-1 zege op FC Twente en een 4-4 gelijkspel tegen RKC Waalwijk indruk maakte. De ploeg van trainer Klaas Wels kijkt omhoog, als het nog weet te stijgen kan het namelijk zelfs de eerste ronde van de play-offs overslaan.

LEES OOK: Dromen van de eredivisie: wat gaat TOP Oss doen als promoveren lukt?

Go Ahead Eagles-RKC Waalwijk 0-0

RKC staat op de laatste plek die recht geeft op deelname aan de play-offs voor promotie. Maar er hijgen meerdere clubs in de nek van de ploeg van trainer Fred Grim. Een goed resultaat in de voorlaatste speelronde zou fijn zijn voor RKC, maar een makkelijke opdracht is dat niet. Go Ahead Eagles is de huidige nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie.

LEES OOK: Dromen van de eredivisie: wat gaat RKC doen als promoveren lukt?

FC Eindhoven-Jong AZ 0-0

Door de nederlaag tegen Helmond Sport is FC Eindhoven eigenlijk uitgespeeld in de Keuken Kampioen Divisie. Tegen Jong AZ krijgt het in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen wel een kans om positief af te sluiten voor eigen publiek.

Roda JC-FC Den Bosch 0-0

Na een rommelige periode hoopt men in Den Bosch dat het bij de plaatselijke FC snel weer over voetbal gaat. Er werd na het behalen van de periodetitel bijzonder weinig gewonnen door FC Den Bosch. Zo weinig dat trainer Wil Boessen deze week op straat werd gezet. De ploeg is al zeker van deelname aan de play-offs, maar de plek op de ranglijst is nog wel van belang in verband met het instromen in de eerste of tweede speelronde.

Jong FC Utrecht-Helmond Sport 0-0

Een wedstrijd waar nog wel iets op het spel staat. Helmond Sport gaat als nummer negentien op bezoek bij nummer twintig Jong FC Utrecht. Als de ploeg uit de Domstad wint wordt Helmond Sport de nieuwe hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. Bij een tweede zege op rij voor de ploeg van trainer Robby Alflen - vorige week werd gewonnen van FC Eindhoven - zal het dit seizoen niet eindigen als nummer twintig.

Almere City-Jong PSV 0-0