Koppositie van FC Den Bosch zorgt voor euforie: 'In 2022 spelen we in de Champions League'

DEN BOSCH - “Het is zeker tijd voor een feestje”, vertelt Peter van Ieperen van de supportersvereniging van FC Den Bosch. Voor het eerst in elf jaar staat de club weer bovenaan in de eerste divisie. “Je krijgt die lach niet van mijn gezicht van John De Bever staat hier de hele dag aan!”

De verklaring voor het feit dat het FC Den Bosch dit seizoen zo voor de wind gaat is simpel. “De centjes”, lacht Van Ieperen. Dankzij geldschieter Kakhi Jordania heeft de club een stuk meer te spenderen. “We hebben een brede selectie, het draait op dit moment. Maar we hebben ook goudhaantjes en wat me trots maakt is dat die ook uit de eigen opleiding komen.”

Wat de eerste plek volgens Van Ieperen bijzonder maakt is het feit dat er veel eredivisiewaardige clubs (FC Twente, Sparta, NEC, Roda JC) meespelen in de eerste divisie.

Champions League

Dat FC Den Bosch nu lijstaanvoerder in de Keuken Kampioen Divisie is, geeft hoop. “We gaan ongetwijfeld op termijn in de eredivisie eindigen.” De overtreffende trap is snel gemaakt. Europees voetbal in 2022? “Ja! Dan spelen we Champions League.”

De Bosschenaren pakten maandagavond de koppositie, zonder zelf te winnen. Het duel met Jong FC Utrecht eindigde in een 1-1 gelijkspel, maar dat puntje was voldoende voor de eerste plek omdat de concurrenten punten lieten liggen.