Koningsdag druilerig van start: schuilend onder paraplu over de vrijmarkt

In alle vroegte werden de kleedjes uitgerold en de verkoopwaar vakkundig uitgestald. Een wolkbreuk zorgde echter voor een dipje in het goede humeur: verkopers bleven achter met hun natte spullen. Halsoverkop werden de aangeboden items afgedekt.

(Foto: Rob Engelaar)

Ook in Oisterwijk begon de vrijmarkt, op de Lind, nat. Een regenbui gooide ook daar roet in het eten. Met strategisch geplaatste parasols en door te schuilen onder bomen proberen de 'handelaren' droog te blijven.

In Oisterwijk wordt er creatief omgegaan met parasols en paraplu's; alles om droog te blijven

In Tilburg kun je op vijf verschillende plaatsen deelnemen aan de Oranjebrunch. Door de regen is de brunch in de Piushaven, die eigenlijk buiten zou plaatsvinden, naar binnen verhuisd. Na het Wilhelmus te hebben gezongen kunnen de bezoekers zich te buiten aan het uitgebreide buffet.