Bredase man niet gewond door schietpartij, maar omdat hij zichzelf verwondde met een vuurwapen

De 45-jarige man die vrijdagavond in de Ahornstraat in Breda een schotwond opliep, raakte niet gewond door een schietpartij. Hij verwondde zichzelf met een vuurwapen.

Dit wijst onderzoek van de politie uit. Vrijdagavond rond de klok van half twaalf kwam bij Omroep Brabant een melding binnen van de politie dat er een schietpartij zou zijn geweest aan de Ahornstraat in Breda en dat daarbij een man gewond was geraakt.

Vuurwapen in woning

Toen de politie bij de woning aankwam, was de man aanspreekbaar, maar dusdanig gewond dat hij per ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Tijdens het onderzoek in de woning vond de politie een vuurwapen dat in beslag werd genomen voor verder onderzoek.

Aanhouding man en vrouw

Vrijdagnacht is de woning verder onderzocht door de recherche. Omdat er veel onduidelijk was over wat zich nu precies had afgespeeld in de woning, werd met meerdere scenario's rekening gehouden. En een man en een vrouw aangehouden die ook in de woning aanwezig waren tijdens het incident, aldus de politie. Deze man en vrouw hebben inmiddels beiden een verklaring afgelegd en worden niet meer als verdachten beschouwd.



Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd in de Ahornstraat en of het vuurwapen waarmee de man zichzelf verwondde van de man is of van iemand anders. Het incident speelde zich een paar honderd meter af van de plek waar Ger van Zundert op maandag 8 april in brand werd gestoken.

