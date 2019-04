Guus Meeuwis zorgt in Sydney voor Brabantse Koningsdag-gezelligheid en Rick is erbij

Hij liep de polonaise, zong uit volle borst mee, liet zijn zakken volgooien met gratis Old Amsterdam-kaas en dronk een pilsje of één, twee, drie. Rick Weijers had met zijn vrienden ruim twee uur lang een toptijd in concertzaal The Big Top in Sydney. Met volle teugen genoot hij van het evenement 'G'day met een zachte G'. "Guusje en zijn band hebben heel wat losgemaakt bij ons. We hadden geen betere avond kunnen hebben."



't Dondert en 't Bliksemt, ook Down Under klonk het prima. Maar het mooiste moment van de avond? "Het volkslied blijft mij als Brabo toch het beste bij. Deze avond was er eentje voor in de boeken. Ik zou Guus en zijn team er graag voor willen bedanken."

Bier op

Eigenlijk was er maar één piepklein minpuntje: "Het bier was op, alle koelkasten leeg. Wij Brabanders drinken gewoon tot het gaatje!" Rick is op werkvakantie in Australië. En deze pakte hij toch maar mooi even mee.

En dat allemaal dankzij een groep Nederlanders die de vurige wens hadden dat Guus Meeuwis hen aan de andere kant van de wereld kwam opzoeken.



Toen nog een bewerkte foto, nu was hij er echt! (Foto: @GuusKomNaarOZ)

Het begon allemaal eind 2017 met een Facebookpost van Hans van de Zandt, Nederlander in Canberra. Als snel volgde de Facebookpagina @GuusKomNaarOZ. Bijna anderhalf jaar later kon daar dan dat filmpje geplaatst worden: Guus aan het soundchecken in Sydney.