Snollebollekes zorgt weer voor aardbeving tijdens 538 Koningsdag in Breda, Sandy trilt in haar bed

Sandy is niet de enige die de 'mini-aardbeving' heeft meegekregen. Op social media beschrijven meerdere omwonenden het bijzondere verschijnsel. Iemand laat met een Twitter-filmpje zien hoe zijn appartement schudt. Ook bij Sandy in huis gingen de meubels en gordijnen heen en weer. Zij lag in bed een serie te kijken toen het gebeurde: "Ik schoot rechtop. Schrok me echt kapot."

Het is niet de eerste keer dat Snollebollekes een kleine aardbeving veroorzaakt, vorig jaar was het ook al raak op Koningsdag.



Op het Chasséveld was het een groot feest. Het publiek ging helemaal los tijdens het optreden van de Brabantse zanger.

Ondanks de buien zit de sfeer er goed in. Ook Gerard Joling, Matt Simons, Maan, Davina Michelle, Snollebollekes en vele andere artiesten hebben hun optredens er al opzitten. Volg hier de Livestream van het feest dat nog tot tien uur zaterdagavond duurt.



Het uitverkochte feest trekt een gemengd publiek. De muziekgenres lopen dan ook flink uiteen: van Nederlandstalig tot internationaal bekende nummers. Eén ding hebben de toeschouwers met elkaar gemeen: Oranje kleding en accessoires. Plastic opblaasbare kroontjes zijn er in overvloed en ook de poncho’s zijn niet aan te slepen. Voor die poncho's heeft ook de organisatie gezorgd.

Het feest ging om twaalf uur van start met een optreden van Davina Michelle. Het was meteen gezellig op het Chasséveld. Het bier vloeit sindsdien rijkelijk en de stemmen werden gedurende de dag schor door het meezingen.

Gerard Joling bouwt een feestje tijdens 538 Koningsdag (foto: Tom Swinkels/FeestZoom)

Na een paar uur lagen veel plastic poncho's op de grond tussen de bekertjes. Het weer mocht de pret niet drukken en leek uiteindelijk mee te vallen.