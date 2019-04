Ondanks slechte weer viert Brabant onverstoord Koningsdag, 538 pakt uit in Breda [LIVESTREAM]

Af en toe een buitje, zoals hier op het Stadhuisplein in Eindhoven, mag de pret niet drukken. Gehuld in poncho's wordt er vrolijk doorgedanst.

De dag begon nat, onstuimig en een beetje druilerig. Veel vrijmarkten vielen daardoor letterlijk in het water. Hoewel het weer beter lijkt te worden, kunnen er in de loop van de dag volgens Weeronline nog wel flink wat buien gaan vallen. De positieve kant? Tussen de buien door is het mooi weer en het is in heel Brabant druk en gezellig.

In Overloon gingen de kinderen, vanwege de kou, lekker naar binnen.

Overloon

In Breda gaat het dak eraf met Gerard Joling. Wat gebeurt er wel niet als Snollebollekes z'n 'links-rechts' inzet?!

Zonder Genade van de Kade in Steenbergen, voor de echte bikkels dan, zoals Jouke.

Onder een (bijna) strak blauwe lucht wordt bij de Wouwse Plantage de vlag gehesen door wethouder Klaar Koenraad van Roosendaal.

Waar de koning zijn verjaardag dit jaar in Amersfoort viert, kunnen wij er hier in Brabant ook wat van. In Breda ging om 12 uur 538 Koningsdag van start.

538 Koningsdag

In Oss versieren kinderen traditiegetrouw hun fiets. Burgemeester Wobine Buijs deelt op haar Twitter trots een filmpje:

Op een van de vele vrijmarkten, in Eindhoven, wordt er creatief omgegaan met de oranjekleur en de dresscode.

De nostalgische kermis in Oisterwijk wordt, ondanks een spatje regen hier en daar, druk bezocht.

Omdat er blauwalg in het water zat bij Steenbergen werd 'Zonder genade naar de Kade' verplaatst naar Koningsdag. Joukje moest vandaag dus alsnog per fiets de overkant zien te halen.