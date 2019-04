Twee auto's door brand verwoest in Oss

De brandweer bluste de autobrand in de Spoorlaan in Oss. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

In de Spoorlaan in Oss zijn zaterdagnacht twee auto's door brand verwoest. Het vuur werd rond middernacht ontdekt.

Oss wordt al maandenlang geteisterd door autobranden. Volgens burgemeester Wobine Buijs is dit geen toeval meer. Ze riep mensen begin deze maand op uit te kijken naar een mogelijke pyromaan.

Ontploffing

De oproep leek effect te hebben. De afgelopen weken leek het iets rustiger in Oss, maar zaterdagavond ging het dus opnieuw mis. De brandweer was snel aanwezig in de Spoorlaan, maar kon niet voorkomen dat twee auto's verloren gingen. Het is niet bekend of het vuur is overgeslagen van de ene op de andere auto of dat er twee keer brand is gesticht.

Volgens een ooggetuige 'lijkt het erop dat er zich een ontploffing heeft voorgedaan'. Of dit zo is, wordt onderzocht. De plaats waar het vuur woedde, is afgezet met linten.