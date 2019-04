Voetbalrobots TU/e verliezen finale EK, maar willen tijdens WK revanche nemen

Opnieuw heeft CAMBADA het team van de voetbalrobots van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) afgehouden van het officieuze Europese kampioenschap voor zelfsturende voetbalrobots. De Portugese ploeg speelde eigenlijk een thuiswedstrijd, want de finale was zondag in de Portugese stad Porto. De Eindhovense delegatie was ondanks de 2-1 nederlaag niet uit het veld geslagen: ze zint nu al op wraak tegen datzelfde team, begin juli tijdens het WK.



Het team van de TU/e had het toernooi sinds 2013 gewonnen. Alleen in 2016 was CAMBADA, dat verbonden is aan de universiteit van Aveiro, ook sterker. De Portugezen worden gezien als één van de grootste concurrenten in de strijd om prolongatie van de wereldtitel.





Optimistisch ondanks verlies

"Natuurlijk hadden we moeten winnen, maar ik ben zeer tevreden over een aantal ontwikkelingen die we tijdens dit toernooi hebben kunnen testen”, aldus Wouter Kuijpers. De Eindhovense teamcaptain is ervan overtuigd dat de ‘testresultaten’ het team prima van pas zullen komen tijdens het wereldkampioenschap in de Australische stad Sydney.





“De nieuwe achtwielige robot heeft een aantal wedstrijden meegespeeld. Deze is sneller en kan beter accelereren dan de platforms, die op drie wielen rijden. Verder werkt onze nieuwe strategie-software op een iets hoger niveau dan de software van afgelopen jaar op het WK. Hierdoor kunnen we tactisch na elke wedstrijd veranderingen doorvoeren. Ook hebben we gezien dat we veel ruimte kregen door een andere manier van dribbelen, door het veld breed te trekken."









'Tiki taka-voetbal'

"We moeten er nu aan werken om die ruimte

met ons tiki taka-voetbal effectiever te gebruiken. Dat is in de finale onvoldoende gebeurd.” Pas in de laatste minuten, toen een Portugese robot het veld moest verlaten, kon ‘Eindhoven’ tegenscoren. Vrijwel direct hierna was de finale voorbij. De ploeg van de TU/e sloot het toernooi af met een doelsaldo van 78 voor en zeven tegen.









Het EK in Portugal was onderdeel van het bredere, jaarlijkse Festival Nacional de Robotica. Het toernooi is het enige jaarlijks terugkerende

robotvoetbaltoernooi in Europa en daarmee het officieuze EK.