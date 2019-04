Maaltijdbezorger rijdt sloot in, klant en boer zitten met gebakken peren

Het is wat, ga je op pad om een maaltijd te bezorgen, loop je een nat pak op. Dit overkwam zondagavond de bestuurder van een auto in Sprang-Capelle. Op de Winterdijk miste hij een bocht, waarna hij een boom ramde en in een sloot terechtkwam.

De bestuurder kon wonder boven wonder op eigen kracht uit zijn auto klimmen. Ook kon hij alles navertellen. Zijn klant is hopelijk ondertussen gebeld dat de bestelling wat op zich laat wachten.





Vervelende gevolgen

Het ongeluk had nog meer consequenties. Natuurlijk werd er een ambulance ingeschakeld en verder moest er een takelwagen aan te pas komen om het zwaar beschadigde voertuig op het droge te krijgen. Zelfs Waterschap Brabantse Delta moest in actie komen. Door de ‘crash’ werd de sloot vervuild met olie, benzine en wellicht ander materiaal. En dat betekent weer een schadepost voor een boer, die normaal gesproken zijn paard water uit de sloot laat drinken.