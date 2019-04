Virgil van Dijk verkozen tot speler van het jaar in Engeland

Virgil van Dijk is zondagavond laat uitgeroepen tot PFA Players' Player of the Year. De Bredase aanvoerder van Oranje en Liverpool kreeg de meeste stemmen van zijn collega-profvoetballers. Hij reageerde na het ontvangen van een grote bokaal wat beduusd op de uitverkiezing. "Ongelooflijk, fantastisch, ik ben erg trots", aldus Van Dijk die in zijn dankwoord onder anderen zijn familie, vrouw, kinderen, zijn ploeggenoten en FC Groningen noemde.

Behalve Van Dijk stonden ploeggenoot Sadio Mané, alsmede Raheem Sterling, Sergio Agüero, Bernardo Silva (allen Manchester City) en Eden Hazard (Chelsea) op de shortlist. Door de zege van Van Dijk blijft de prijs bij Liverpool. Mohamed Salah ging vorig seizoen met de onderscheiding aan de haal. Ver voordat de winnaar bekend werd gemaakt, kreeg de oud-speler van Willem II al de felicitaties van Salah.







Van Dijk in voetsporen Terry

Van Dijk is de eerste verdediger sinds John Terry in 2005 die tot winnaar werd gekozen. Hij verklaarde zijn constante prestaties door te wijzen op het feit dat hij zoveel mogelijk zijn eigen wedstrijd probeert te lezen en te spelen. Natuurlijk bedankte hij zijn briljant teammates. Liverpool-trainer Jürgen Klopp was ook erg in zijn nopjes met de uitverkiezing. "Ik kan wel zeggen dat Van Dijk deze trofee aan mij te danken heeft, maar dat is niet zo. Hij is een wonderful player, van wie men in zijn beginjaren in Nederland niet had verwacht dat hij het zover zou schoppen" aldus de Duitse oefenmeester.



Fenomenaal seizoen

Van Dijk beleeft een fenomenaal seizoen met Liverpool. De 'Reds' zijn volop in de race voor de Premier-Leaguetitel en ze plaatste zich bovendien voor de halve finale van de Champions League. Daarin wacht FC Barcelona.

De PFA Players' Player of the Year wordt gekozen door de spelers van de Premier League. Tijdens de verkiezing werd bekend dat Van Dijk ook deel uitmaakt van het Team of the Year. Bij de vrouwen ging de titel naar Vivianne Miedema, die net als Van Dijk ook erg belangrijk is voor het Nederlands elftal.









