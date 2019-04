Autobrand slaat over op huizen in Helmond: ruiten springen en gevels zijn zwartgeblakerd

Een enorme vlammenzee in de De Ruiterstraat in Helmond. (Foto: Harrie Grijseels / SQ Vision)

Autobrand slaat over op huizen in Helmond, bewoners kunnen op tijd ontsnappen aan vlammen

HELMOND -

Een autobrand is zondagnacht in de De Ruiterstraat in Helmond overgeslagen naar enkele huizen. Bewoners moesten hun huizen aan de achterkant uit omdat de brand woedde aan de voorkant. Er was sprake van een vuurzee in de straat. Aan de voorkant sprongen ruiten uit de kozijnen en gevels van huizen raakten zwartgeblakerd. Niemand raakte gewond.