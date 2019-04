Frans redt tienermeisje uit bijna brandend huis: 'Ik voelde vlammen tegen de gevel'

Omwonenden filmden de vuurzee in de De Ruiterstraat zondagnacht in Helmond.

Frans Muys uit Helmond aarzelde zondagnacht geen moment toen hij besefte dat een autobrand bij hem in de straat dreigde over te slaan naar de huizen van zijn overburen. Hij probeerde zijn overburen in de De Ruiterstraat wakker te maken door samen met een andere jongen op ramen en deuren te bonken. Toen er geen reactie kwam, renden ze achterom en wisten ze een meisje, een tiener, uit een van de huizen te redden. Een heldendaad? “Ach, ik heb logisch nagedacht”, zegt Frans nuchter.

De andere jongen trapte de poort van een van de huizen in en Frans rende naar boven. “Ik voelde de vlammen dicht tegen de gevel aan slaan. Het was warm binnen”, vertelt hij. Boven vond hij een meisje dat nog lag te slapen. Ze had volgens hem niks door.

Even was er sprake van een misverstand. Het meisje dacht volgens Frans aan een overval. Maar gelukkig ging ze snel met hem mee naar beneden. Frans heeft het over ‘angstige momenten’, want het vuur dreigde volgens hem snel over te slaan van de auto naar de huizen. Meteen vroeg hij aan het meisje of er nog meer mensen in huis waren. Dat bleek niet het geval.

Bijkomen van commotie

Frans moet maandagochtend nog even bijkomen van de commotie. Vandaag gaat hij dan ook even niet naar zijn werk. Dat zei zijn baas ook meteen toen hij hem belde.

Even dacht Frans zondagnacht dat het zijn auto was die in brand stond, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Het ging om een auto van iemand uit de straat. De autobrand sloeg over naar een andere auto en zorgde voor een vlammenzee in de straat. Het vuur dreigde over te slaan naar vier huizen.

