Navigator Marije zag de top 10 bij de Morocco Desert Challenge aan haar neus voorbij gaan

Marije uit Schaijk is de enige vrouw in haar team en net terug uit Marokko. De rally begon goed, maar vanaf het begin maakte ze met haar team al veel mee. “Vorig jaar braken onze veerbladen, dus we hadden voor dit jaar sterkere genomen. Maar deze waren veel te stug. We hebben afgezien door het gebrek aan vering.”

Goede hoop

De eerste etappes begonnen positief voor Marije. “We hebben elke dag de finish gehaald. Door de duinen rijden ging erg goed en bij de vijfde etappe hadden we een hele goede dag. We hadden goede hoop om de top 10 te halen.”

Het was een enorme ravage.

Marije startte met een goed gevoel aan de zesde etappe, maar toen ging het mis. “We waren bijna door het eerste deel van de duinen toen we een enorme klap maakte. Het was een enorme ravage.” De motorsteun bleek kapot te zijn en de truck kon niet meer rijden. “Het was heel erg zuur. Als vrouw sta ik dan vooraan met mijn tranen. Maar het hoort erbij.”

De truck nadat deze een enorm klap had gemaakt (Foto: Marije van Ettekoven).

Ondanks de teleurstelling zijn Marije en haar team tot het einde in Marokko gebleven. “We stonden aan de verkeerde kant van de finish. We hebben andere nog aangemoedigd.”

2020

Het onderstel van de truck moet compleet vernieuwd worden en dat is volgens Marije een heel klus. “Het kost tijd, maar we komen zeker terug in de rally. Saoudi Arabië klinkt voor een Dakar ook interessant maar dat gaat in elk geval niet in 2020 lukken.”

