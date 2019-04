Grote drukte bij training PSV: 'Laat Ajax maar de Champions League winnen en wij de landstitel'

Het was maandagochtend ouderwets druk op De Herdgang, want er was weer eens een 'open' training. Het mooie weer en de schoolvakantie lokten heel veel supporters, liefhebbers en dagjesmensen van alle leeftijden naar het trainingscomplex van PSV om getuige te zijn van de training, foto's te maken en handtekeningen te scoren. Langs de lijn werd er volop gespeculeerd over de titelkansen van de regerend landskampioen.

Het gejuich bij de toeschouwers is groot als rond elf uur de deur open gaat en de spelers het trainingsveld betreden. Mobieltjes gaan de lucht in om foto's te maken en kinderen worden op de schouders genomen om hun helden beter te kunnen zien.

Twee uur in de auto voor deze training

Een moeder en haar zoon hebben er een reis van bijna twee uur opzitten om hier bij te kunnen zijn. Zij komen uit het Gelderse Elburg en voor de jongen komt er een droom uit. "Ik ben een echte PSV-fan en vooral fan van Luuk de Jong. Ik heb vakantie en toen ik op de site van PSV zag dat deze training open was heb ik aan m'n moeder gevraagd om mee te gaan. Ik ben hier één keer eerder geweest en dat was toen echt geweldig."

Gezellig

Verderop staan vier moeders met hun kinderen. Zij komen 'gewoon' uit Eindhoven, maar vinden het ook leuk dat ze weer eens naar De Herdgang kunnen tijdens de vakantie van hun kinderen. "Het kan niet vaak, want de training is niet altijd open en ze moeten natuurlijk naar school. Maar nu het wel kan vinden wij het ook gezellig om mee te gaan."

Grote kans op kampioenschap

De moeders en hun kinderen zijn het over één ding eens. PSV maakt nog steeds een grote kans om kampioen te worden. Hoewel ze moeten toegeven dat rivaal Ajax de laatste tijd ook wel 'redelijk goed' speelt. Eén van de jongens legt uit waarom PSV toch nog Ajax voorbij kan streven.

'Wij hebben het makkelijker'

"Ajax heeft nog drie moeilijke wedstrijden extra te spelen. Twee keer tegen Tottenham en tegen Willem II. Dus wij hebben het wat makkelijker dan Ajax om voor de competitie alles te winnen." Zijn moeder is het met hem eens, maar gunt Ajax ook wel wat. "Wij moeten nog twee keer winnen en dan komt het denk ik wel goed. Laat Ajax maar de Champions League winnen, dan gaan wij wel voor de landstitel."

'Hulp van Dickie'

Verder wordt er langs de kant van het trainingsveld gerekend op Dick Advocaat, die met zijn FC Utrecht punten moet pakken tegen Ajax. Ook wordt er teruggedacht aan 2016, toen Ajax tegen De Graafschap op de slotdag gelijkspeelde, waardoor PSV alsnog de titel pakte. Ajax moet op de slotdag wéér naar De Graafschap, dus waarom zou de geschiedenis zich niet kunnen herhalen?

Open trainingen

Kortom; weer een ochtendje typische 'voetbalpraat' langs het veld op De Herdgang. De PSV-trainingen zijn ook dinsdag en donderdag open voor publiek. PSV hervat de competitie pas op 12 mei in Alkmaar tegen AZ. De verwachting is dat er ook nog een tussentijdse oefenwedstrijd wordt ingelast. Hirving Lozano zal daar niet bij zijn. De Mexicaan komt dit seizoen vanwege een knieblessure niet meer in actie.