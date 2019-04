Dochter aangereden bejaarde vrouw kwaad op doorrijder: 'M'n moeder ligt in gruzelementen'

“Dit is heel heftig.” Annette van Uytrecht kan eigenlijk niet naar het filmpje kijken waarop te zien is hoe haar moeder zondagavond werd aangereden op de Hamdijk in Breda. De 79-jarige vrouw werd vol geschept door een auto en raakte zwaargewond. De automobilist reed door. “M’n moeder ligt in duizend gruzelementen en die chauffeur heeft zich niet eens gemeld.”

Annette is zelf een weekje op vakantie. Ze verblijft met haar man en zoon op Mallorca. “Ik hoorde vanochtend vroeg pas dat mijn moeder was aangereden. Ze heeft een paar uur echt kritiek in het ziekenhuis gelegen”, vertelt ze.

LEES OOK:Bejaarde vrouw (79) zwaargewond na aanrijding in Breda, politie geeft beelden vrij van doorrijder

Haar moeder was zondagavond op bezoek gegaan bij Annettes zus. “Rond elf uur ging ze op weg naar de bushalte met haar rollator. En ineens komt daar een auto aangevlogen en die botst tegen haar aan. Hij stopt en gaat er weer vandoor. Dat kan echt niet.”

Het slachtoffer raakte zwaargewond bij de botsing. “Ze is meegesleurd en door de lucht gevlogen. Haar heupen en bekken zijn op diverse plekken gebroken. Ook haar oogkassen zijn gebroken. En ze heeft veel bloedingen”, somt Annette op.

Klap

De klap van het ongeluk is door veel mensen gehoord. “Mijn zusje hoorde die klap ook. Ze keek en dacht: ‘Waar is mijn moeder nou?’ Toen zag ze die rollator liggen en rende ze naar buiten.”

Volgens de politie leek het erop dat de bestuurder vlak na het ongeluk

stopte naast een andere auto en even contact leek te hebben met de inzittenden daarvan. Daarna is de chauffeur verder gereden naar de Groenedijk.

Geopereerd

Haar moeder wordt maandagmiddag overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. “Het is heel spannend. Ze wordt nu zo snel mogelijk geopereerd. Maar het is afwachten of ze hier ooit bovenop komt.”

Annette komt dinsdagochtend weer naar Nederland. Een eerdere vlucht zat er niet in. Wel heeft ze haar moeder heel kort even gesproken aan de telefoon. “Ze zegt dan dat alles goed gaat, zodat ik me geen zorgen maak, maar dat doe ik wel.”