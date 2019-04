Dief met honger zet frituurpan aan tijdens inbraak in café [BEELDEN]

DEN BOSCH -

Een man die in de nacht van 20 op 21 december vorig jaar inbrak in een café aan de Tramkade in Den Bosch, leek zich wel erg op zijn gemak te voelen tijdens de daad. Hij nam niet alleen flink de tijd maar zette ook de frituurpan voor zichzelf aan en trok een fles sterke drank open. De politie is nog altijd op zoek naar de dief en deelt maandagavond beelden van de inbraak.