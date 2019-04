Krezip ontvangt gouden plaat voor 'Lost Without You' die goed is voor zes miljoen streams

De band Krezip heeft maandagmiddag een gouden plaat gekregen voor haar nieuwe single 'Lost Without You'. De award wordt uitgereikt zodra er zes miljoen streams zijn gehaald via internetkanalen als Spotify of YouTube. De prijs werd uitgereikt door de kinderen van de bandleden. "Het is de kers op de taart."

In hun repetitiestudio in Tilburg nam de band de gouden plaat in ontvangst. “Bovenop al het moois dat we de afgelopen periode al mee hebben mogen maken, is dit echt de kers op de taart", zegt Jacqueline Govaert, zangeres van de band. "En om zo’n bijzondere award te mogen ontvangen van je eigen kinderen, is natuurlijk extra speciaal.”

LEES OOK: Krezip geeft nóg een reünieshow in de Ziggo Dome, teller staat op drie

In januari kondigde de Nederlandse band Krezip aan na tien jaar terug te keren voor een optreden op Pinkpop en drie concerten in de Ziggo Dome in oktober van dit jaar. Ook brachten ze een nieuwe single uit genaamd ‘Lost Without You’. De shows op 25 en 26 oktober waren binnen de kortste keren uitverkocht, voor de derde show op 24 oktober zijn nog wel kaarten te verkrijgen.

Comeback

Krezip hield het na een succesvolle carrière in 2009 voor gezien. De bandleden waren sinds hun pubertijd al samen en vonden het tijd om op eigen benen te staan en eigen keuzes te maken. Zangeres Jaqueline Govaerts ging solo verder. Maar een langverwachte comeback kon qua timing niet beter. “Het is tien jaar geleden dat Krezip stopte en Pinkpop bestaat dit jaar vijftig jaar. Een reünie voor ons veertigste, hoe cool is dat?! Let’s fucking celebrate”, aldus de zangeres destijds.