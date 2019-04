Oude gulden levert verzamelaar 45.000 euro op: 'Het had nog meer kunnen zijn'

"Het is een waanzinnig bedrag voor zo'n klein muntje", zegt veilingmeester en munthandelaar Karel de Geus. "Maar het had nog best 10.000 of 15.000 euro hoger kunnen uitpakken. Het is de waan van de dag." Toch is hij tevreden met de prijs die er tijdens zijn veiling voor de hele bijzondere munt werd geboden. "Dit is een mooi bedrag."

De munthandelaar hoopte van tevoren dat het pronkstuk in Nederlandse handen zou blijven, en dat is gelukt. "Er was ook uit Amerika interesse, maar er is een Nederlandse verzamelaar die hem heeft gekocht. Dat snap ik ook wel, want iemand uit Amerika had hem alleen op internet kunnen bekijken. Deze verzamelaar heeft hem van dichtbij in het echt kunnen bestuderen."

Gouden tientje

De gulden uit 1850 was niet de enige munt die maandag onder de hamer ging. De Geus veilde liefst 1500 bijzondere exemplaren. Daar zat ook een gouden tientje tussen van dezelfde verzamelaar. Deze leverde 20.000 euro op, ook geen verkeerd bedrag zou je denken. "Dat was echt precies op het randje. Als er op 20.000 niemand had toegehapt dan had ik hem terug moeten sturen. We verkopen niet voor elke prijs."

En wat als je zelf nog een bakje munten terugvindt die ooit van oma of opa zijn geweest? "Het gaat om kwaliteit van de munt en schaarste. Je kan hem bijna dagelijks laten taxeren bij ons." De Geus maakt naar eigen zeggen maandelijks een aantal mensen blij. "Dan dacht diegene: ik heb eens wat. Blijkt het een hele bijzondere munt te zijn."