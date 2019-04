Storing bij incheckbalie Eindhoven Airport voorbij, nog altijd drukte en vertragingen

Grote drukte en vertraging bij Eindhoven Airport, dinsdagmorgen. Door een storing bij de drop&go balies moest iedereen zonder boarding pas of met bagage handmatig worden ingecheckt. Dat meldt de luchthaven op Twitter. Rond acht uur was de storing voorbij, maar door de achterstand die is ontstaan, lopen veel vluchten die nog moeten vertrekken vertraging op.

Er stond nog geruime tijd een redelijk lange rij bij de security check. "We zijn bezig om de achterstand weg te werken", meldt een woordvoerster van Eindhoven. Verwacht wordt dat in de loop van de middag alles weer volgens schema vliegt.



Vluchten vertraagd

In de hal van de luchthaven was het extreem druk, zo was te zien op social media. Diverse vluchten, onder andere naar Ibiza, Lissabon en Alicante, vertrokken met een vertraging van drie kwartier tot anderhalf uur.









Ook vluchten naar Riga, Hurghada, Skopje en Vilnius zullen later vertrekken dan gepland. Ruim tien vluchten zijn te laat vertrokken, of ze hebben vertraging. Volgens de luchthaven zijn hierdoor 1800 passagiers benadeeld.



Door de meivakantie is het extra druk op Eindhoven Airport. Veel mensen nemen het vliegtuig voor een tripje naar de zon. De luchthaven adviseert reizigers op haar website om minimaal twee uur van tevoren aanwezig te zijn in de terminal.