Storing bij inchecken Eindhoven Airport, extreme drukte en vertraging

Door de meivakantie is het extra druk op Eindhoven Airport. Veel mensen nemen het vliegtuig voor een tripje naar de zon. De luchthaven adviseert reizigers op haar website om minimaal twee uur van tevoren aanwezig te zijn in de terminal.



Vluchten vertraagd

In de hal van de luchthaven is het extreem druk, zo is te zien op social media. Diverse vluchten, onder andere naar Ibiza, Lissabon en Alicante, vertrokken met een vertraging van drie kwartier tot anderhalf uur.



Ook vluchten naar Riga, Hurghada, Skopje en Vilnius zullen later vertrekken dan gepland.