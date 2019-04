Dierencrematorium openen in je achtertuin: deze oud-wethouder deed het

Een crematorium in je achtertuin beginnen, dat kan als je zoveel grond hebt als bomenkweker en ongedierte bestrijder Theo Biemans. Omdat zijn vier kinderen geen interesse hebben om de boomkwekerij later over te nemen, vond Biemans het tijd om de bakens te verzetten.

Hij noemt het een nobel vak, om de trouwe huisdieren waar mensen van gehouden hebben te mogen cremeren. Bovendien is het een gat in de markt: "Het loopt keigoed, niet iedereen heeft een plek om zijn overleden huisdier te begraven."

Paarden

De oven van Biemans is groot genoeg om een paard te cremeren. Maar daar begint Biemans voorlopig niet aan. Wat nu wordt aangeboden zijn vooral honden, katten en cavia's .

Biemans laat een klein plastic zakje zien met de as van een Perzische kat. De as kan worden uitgestrooid of in een urn worden bewaard.

Geurloos

Voor overlast hoeft de buurt volgens Biemans niet bang te zijn: "In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het compleet geurloos en kleurloos, geen rook en geen stank."

De loods waarin de ovens staan ziet er netjes, maar ook wat zakelijk uit. Het is dan ook niet de bedoeling dat mensen erbij zijn als hun huisdier de oven ingaat. Biemans haalt de dieren op, om ze daarna zelf te cremeren.