Deel van Bakel, Deurne en Milheeze zonder stroom, Jumbo moet deuren sluiten

Een deel van Bakel, Deurne en Milheeze heeft dinsdagochtend gekampt met een stroomstoring. Die begon rond tien uur en duurde volgens Enexis een uur en een kwartier. De Jumbo in Bakel moest vanwege de stroomstoring noodgedwongen de deuren sluiten. Toen de stroom weer werkte, gingen de koelingen in de supermarkt niet direct terug aan. Rond drie uur ging de winkel weer open.

Filiaalleider Tommy Grubben vertelt dat er geen producten bedorven verloren zijn gegaan. "We hebben snel een koelvrachtwagen geregeld, zodat er niks is bedorven. "

Koelingen werken weer

Om half twee werkten de koelingen weer. Daarna ging het personeel met man en macht de koelingen zo snel mogelijk weer vullen. "We hebben heel veel personeel dat niet hoefde te werken gevraagd om ons te komen helpen. Gelukkig is het vakantie en was veel personeel vrij, anders hadden we nog een groter probleem", vertelt Grubben.

Ook bedrijven op terrein Bolle Akker zaten dinsdagochtend zonder stroom. Volgens Enexis zijn minder dan duizend adressen getroffen door de storing.