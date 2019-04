15-jarige Finn staat zaterdag naast Máxima op de Dam

"Mijn overgrootvader was militair in voormalig Nederlands Indië en mijn overgrootmoeder heeft gevangen gezeten in een Jappenkamp. Eigenlijk was mijn overgrootmoeder gevraagd om de krans te leggen, maar zij vond het mooi als ik dat zou doen. Nu doen we het samen", zegt Finn.

Bekijk de video en lees verder.

Vier generaties

Bij de kranslegging zijn vier generaties uit dezelfde familie aanwezig. Vier generaties met Indonesisch bloed. De cultuur wordt van moeder op kind telkens weer overgedragen. "Wij eten thuis Indonesisch, we hebben veel met die cultuur. Ik weet wat voor dingen er zijn gebeurd dankzij de verhalen van opa", legt Finn uit. De 15-jarige Eindhovense is geïnteresseerd in de oorlog en was al eens op de oorlogsstranden bij Bayeux en in Auschwitz.

Oefenen

Finn heeft al samen met haar overgrootmoeder geoefend, want er mag niks mis gaan op de Dam. "Oma bleef naar het grote scherm staren, dus ik riep: Oma we moeten de krans leggen", vertelt Finn lachend. Tijdens de ceremonie ontmoet ze ook Willem Alexander en Máxima. "Ik vind dat het ook maar gewoon mensen zijn", zegt ze nuchter.

Live

Zaterdag is de herdenking ook live te volgen op TV bij Omroep Brabant.