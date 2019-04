Vermiste Truus Kramer (76) uit Hulsel is weer terecht

De vermiste Truus Kramer-Vinken (76) uit Hulsel is dinsdagmiddag gevonden. Ze ligt in het ziekenhuis in Turnhout. De familie is naar haar onderweg.

Volgens een vriend van de familie is haar situatie stabiel. Ze zou onderkoeld zijn en ze heeft een wond aan haar hand.

De vrouw is licht dementerend en was sinds maandagochtend vermist. Ze zou maandag vermoedelijk met een grijze elektrische fiets vanuit huis zijn vertrokken. Haar zoon Bart Kramer ging maandagochtend bij haar kijken en toen was ze er niet meer.

Ze was maandagmiddag in Breda gezien en dinsdagochtend had iemand haar tussen Oirschot en Boxtel gezien.

