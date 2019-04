Bij FC Den Bosch gaat het over promotie en Willem van Hanegem: 'Zou goed zijn voor de club'

De spelersgroep krijgt natuurlijk mee dat Van Hanegem tijdens het duel met Roda JC de ploeg bekeek en dat hij een dag later een training bezocht in De Vliert. “En alles wat op internet staat krijgen wij ook mee. Je merkt wel dat het enorm leeft.”

De aanvoerder van FC Den Bosch is duidelijk over het aanstellen van Van Hanegem als trainer voor de komende play-offs. Als hij het voor het zeggen heeft tekent De Kromme vandaag nog. “Het is duidelijk dat wanneer Den Bosch kans heeft om iemand als Willem van Hanegem te strikken, dat voor heel de club goed is. Als iemand met zijn staat van dienst voor de groep komt, brengt dat wel wat teweeg natuurlijk.”

Alle verhalen over Van Hanegem hebben geen invloed op de voorbereiding van Den Bosch op het duel met Go Ahead Eagles. "Op het moment dat we op het veld staan hebben we gewoon focus en doen we ons ding. We staan er verder los van. Het is iets dat de clubleiding moet beslissen.”

Promotie het doel

“Het is een hectische week geweest”, zegt Van der Ven, die nu samen met Paul Beekmans eindverantwoordelijke is. Verbeek noemt het een ‘dubbele week’. Hij baalt van het vertrek van Wil Boessen, maar de overwinning op Roda JC zorgt voor opluchting. “Ik ben heel blij dat we weer een keer gewonnen hebben.”

Luister, als je ergens aan meedoet wil je winnen - Danny Verbeek over play-offs voor promotie

Van der Ven hoopt dat plezier en vertrouwen weer terugkomen bij zijn spelers. Om uiteindelijk samen – met een hoofdtrainer – in de play-offs het doel te bereiken. Dat doel is duidelijk, stelt Verbeek. “Luister, als je ergens aan meedoet wil je winnen. Zo simpel is het. Als we vrijdag winnen slaan we de eerste ronde over. Als je in de halve finale staat, is het duidelijk dat je wil winnen. Anders kun je net zo goed niet meedoen.”