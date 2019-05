Kampioenen van 1963 nog één keer samen tijdens reünie 110-jarig vv De Valk

De Valkenswaardse voetbalvereniging vv De Valk is met zijn 110 jaar een van de oudste clubs van Brabant. Absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis is het landskampioenschap voor amateurs in 1963. De kampioenen van toen kwamen dinsdagavond tijdens de reünie van De Valk nog één keer samen.

Het zijn inmiddels mannen van dik in de zeventig en tachtig, maar het zijn nog steeds echte teamgenoten. "Oude jongens krentenbrood", zegt voormalig linksback Willy Jobse. Enkele leden van het kampioensteam zijn al overleden, vijf zijn er op de reünie.

De reünie ter ere van het 110-jarig bestaan van vv De Valk zal waarschijnlijk één van de laatste keren zijn dat toenmalige spelers elkaar zien. Dat beseft ook aanvoerder Leo Cleven zich. "Het hoort erbij hè, ouder worden, maar gelukkig worden sommige van ons wel honderd", zegt hij lachend.

Betaald voetbal

In de vernieuwde kantine van 't Valkennest, het clubhuis van de Valkenswaardse amateurvereniging, hangt een grote collage met de geschiedenis van de club. Het landskampioenschap van 1963 is daarop goed vertegenwoordigd.

"We stonden in de jaren 50 en 60 goed bekend en hebben zelfs begin jaren 50 betaald voetbal gespeeld", weet Jobse. Na een kortstondig avontuur in het profvoetbal, keerde vv De Valk terug naar de amateurklasse. De club werd in totaal zeventien keer kampioen op verschillende niveaus.

Landskampioen

Toon Vereijken was rechtsbuiten in het team dat in 1963 kampioen werd. "We werden kampioen in onze eigen klasse en speelden vervolgens tien wedstrijden nacompetitie in een kampioenspoule door heel Nederland. Dat was heel zwaar, maar we wonnen wel in Apeldoorn."

Daar nam vv De Valk het op tegen Neptunia uit Delfzijl. "Mensen waren zo enthousiast, elke keer als we scoorden renden ze het veld op", vertelt Vereijken. Er werd gewonnen met 3-1 door de Brabanders waardoor de landstitel naar Valkenswaard ging.

Gekkenhuis

"Er waren 1.500 supporters meegereisd en er zaten in totaal 8.000 man rond het veld", weet aanvoerder Cleven nog. "Toen we in 's avonds laat in Valkenswaard aankwamen stapten we bij de Herberg over in Volkswagen Kever cabriolets en werden we door het dorp gereden."

Vereijken kan zich dat ook nog goed herinneren: "Het was Kermis, de hele markt was leeggemaakt en het hele dorp stond vol, Valkenswaard was die dag echt één." Jobse zegt nog nooit zo'n mensenmassa gezien te hebben en denkt nog met veel plezier terug aan de avond van 20 juli 1963.

Het team wordt gehuldigd door de burgemeester en er wordt nog tot in de kleine uurtjes gefeest in Valkenswaard. "Het was echt geweldig, een gekkenhuis,' besluit Leo Cleven.