Biesbosch krijgt een enorm (tijdelijk) openluchttheater voor het spektakel 'Biesbosch Onder Vuur'

Zo’n tien voorstellingen denkt Rinus Rasenberg straks te kunnen gaan opvoeren bij de eendenkooi op de Hofmansplaat. “Per voorstelling is er plek voor tussen de honderd en 150 toeschouwers en die worden allemaal per boot De Amer overgezet”, zegt Rasenberg. Die met kooiker Jan Reuser en oud-wethouder John van Oosterhout volop bezig is met de voorbereidingen van het theaterstuk op een unieke locatie.



Kat en muisspel komt weer tot leven

“Je krijgt het gevoel dat je daadwerkelijk wordt meegezogen, in wat zich toen hier heeft afgespeeld”, zegt kooiker Jan Reusel bij de eendenkooi. Op een klein stukje open terrein, aan de rand van een kreek, verrijzen straks de tribunes. Het publiek dat komt kijken, heeft dan uitzicht op een smalle kreek en een klein eiland. "Dat is de plek waar straks het kat en muisspel tussen de Duitsers en liniecrossers opnieuw tot leven zal komen", zegt Reuser.

Lees ook: Biesboschmuseum komt in het kader van Biesbosch 75 jaar bevrijd met eigen escaperoom

Het theaterstuk speelt zich af in het donker

“Aan het theaterspektakelstuk wordt meebetaald door de provincie”, vertelt Rasenberg. “We gaan met tien tot twintig acteurs scènes naspelen uit de film Biesbosch onder Vuur, authentieke scènes die in de oorlog ook op deze locatie hebben plaatsgevonden.” Het (openlucht) stuk wordt alleen in de avonduren opgevoerd als het al goed donker is. “Dat doen we primair omdat de crossers ook opereerden in het donker en natuurlijk ook voor de sfeer. De mystiek, de spanning, het mysterieuze van de crossers en de Biesbosch krijgen we er dan gratis bij.”



Liniecrossers aan het werk in de Biesbosch ( film: Biesbosch onder Vuur)

De mystiek van deze verzetshelden

Logistiek is het opzetten van een openluchttheater middenin de Biesbosch een enorm klus, alles moet per boot worden aangevoerd. Daarnaast waren er ook veel eisen, om het gebied zoveel als mogelijk te ontzien. "Dat doen we ook", zegt Reusel. "We houden enorm rekening met de natuur, zo zal er alleen gelopen worden op paden die er al zijn en we gaan ook geen kanonnen afschieten. Realiseer je dat de crosser in 1944 en '45 ook in alle stilte hun werk moesten doen. Dat gaan we ook brengen, de sfeer, de stilte, de mystiek van deze verzetshelden. Het moet iets unieks gaan worden."