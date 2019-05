Duizend kilo wietafval gedumpt

Flinke dumping in Moerstraten. (foto: Erik de Jonge)

In het buitengebied van Moerstraten zijn ongeveer honderd zakken met hennepafval gevonden. Handhavers vonden de dumping woensdagochtend rond elf uur in het Pottersbos. Boswachter Erik De Jonge schat dat het gaat om duizend kilo afval.

De zakken zaten vol potgrond, plantenresten, plastic potten en stukken waterleiding. "Dit is een dumping van een zeer grote kwekerij met honderden planten", weet De Jonge. Buurtbewoners tipten de handhavers over het afval.

'Zelfde daders'

Het is zeker niet de eerste dumping in het gebied. "De afgelopen jaren heb ik al zeker vijftien keer een dumping gezien op deze plek", vervolgt de boswachter. Volgens hem zijn het steeds dezelfde daders. "Ze gebruiken altijd dezelfde, blauwe zakken. Ook is de tape rondom de zakken hetzelfde als eerder."