Man moet ruim 1,5 miljoen euro terugbetalen aan de Staat

Een 56-jarige inwoner van Berlicum moet ruim 1,5 miljoen euro terugbetalen aan de Staat. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit bepaald. De man zou op een illegale manier aan geld zijn gekomen. De rechtbank in Den Bosch kwam eerder uit op 1,6 miljoen euro, maar volgens het hof is er reden voor een lager bedrag.

De man is op 4 juni 2008 veroordeeld door het gerechtshof voor onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. In de periode van de misdrijven had de autohandelaar een aantal opvallende uitgaven.

Contant geld

Zo kocht hij twee Spaanse villa’s, verbouwde hij zijn woning, kocht een pand en liet hij een nieuw bedrijfspand bouwen. Hij heeft ook grote geldbedragen gestort op bankrekeningen in Luxemburg. Dit gebeurde allemaal met contant geld. Volgens de verdachte deed hij dit met geld dat hij van anderen had gekregen om voor hen te bewaren.

Dit alles heeft de man veel geld opgeleverd en daarom is het Openbaar Ministerie een ontnemingsprocedure begonnen. In zo’n procedure kan de rechter een veroordeelde verplichten om een bedrag te betalen aan de Staat.

Kleine korting

Omdat deze procedure langer heeft geduurd dan normaal, krijg de man een kleine korting. Daarom valt het bedrag lager uit dan de 1,6 miljoen die de rechtbank had opgelegd.