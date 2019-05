'Eftelingpedo' te ziek om naar rechtbank te komen, proces via mobieltje

Hoe ziek moet je zijn om onder een rechtszaak uit te komen? Die vraag moest de rechtbank in Breda woensdag beantwoorden over de zaak van de zogenoemde 'Eftelingpedo' (72) De verdachte zit ziek thuis en kon écht niet komen. De rechtbank kwam met een creatieve oplossing: de verdachte opbellen en op de speaker zetten.

Verdachte Jo uit Kaatsheuvel is aangeklaagd voor ontucht met een tienermeisje. Dat gebeurde op 13 juli 2015 bij een bushalte tussen De Efteling en Bosrijk. De zaak sleept al een tijd aan omdat de gezondheid van de verdachte alsmaar verslechtert.

LEES OOK: Efteling-pedofiel te ziek om voor de rechter te verschijnen

Jo heeft onder meer de longziekte COPD. "De medische gesteldheid is ernstig", zei zijn advocaat woensdagmiddag in de rechtszaal. Hij wil zich kunnen verdedigen maar is aan huis gekluisterd. Daarom vroeg zijn advocaat het proces te stoppen.

Volgens de wet kan dat als een verdachte er niks van begrijpt omdat hij bijvoorbeeld dement is. Maar daar is volgens de officier van justitie geen sprake van. "Meneer begrijpt prima wat hem ten laste wordt gelegd en ik begrijp dat hij er veel moeite mee heeft. Maar het is puur fysieke onmacht", aldus de raadsman.

Meisje

Het slachtoffer zat achterin de zaal met haar vader. Ze is nu 17. De rechter vroeg haar wat ze er van zou vinden als er geen rechtszaak meer zou komen. Ook zij was tegenstander. 'Hij komt er te makkelijk vanaf'.

Na een korte pauze wees de rechtbank het verzoek af en ontstond het idee om de verdachte te bellen. Ongebruikelijk, want zoiets komt bijna nooit voor. "Heeft u voldoende batterij?", vroeg een van de rechters, "anders heb ik nog wel een oplader bij me." En zo belde de advocaat de verdachte, die ook akkoord ging.

De tekst gaat verder onder de tweet.

In de rechtszaal werden vervolgens de gebeurtenissen van toen besproken. Bijna vier jaar geleden verleidde Jo het meisje bij de Efteling in Kaatsheuvel. Ze was 13 toen. In de wachtruimte voor de bus speelde ze een spelletje op haar telefoon.

Piemel uit de broek

"Het meisje kwam bij mij zitten", vertelde Jo via de telefoon. Volgens hem zaten zijn bretels los maar was er verder niks. Volgens het tienermeisje friemelde hij aan zijn kleren en trok hij zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Op camerabeelden is te zien dat ze ineens hard wegrent en huilend haar relaas deed aan de eerste de beste mensen die ze tegenkwam. De verdachte was intussen weggefietst.

Het slachtoffer kwam ook nog aan het woord. Net als haar moeder, die het meisje 'totaal overstuur' opving. "Ze vindt het nog steeds eng om naar De Efteling te gaan", verklaarde haar moeder schriftelijk. Het meisje is bang voor oudere mensen. "Zeker in de bus, als ik naar school moet", vertelde ze de rechters.

Cel

De man is opgepakt na het incident en heeft 39 dagen in voorarrest in de cel gezeten. Daarna kreeg hij een gebiedsverbod dat nog steeds geldt. Toen de rechtbankvoorzitter zijn strafblad behandelde, dreigde de verdachte de verbinding te verbreken. Hij leek geïrriteerd.

Kort voordat de officier van justitie de aanklacht voorlas, was het genoeg voor Jo. Na kort overleg met zijn advocaat verbrak hij de verbinding.

'Roofdier'

De officier maakte melding van nog een incident op diezelfde dag. Op camerabeelden is volgens de politie te zien dat Jo een voorbijlopend kind over de bol aait terwijl hij in zijn eigen kruis graait. "Hij zat daar als een roofdier, wachtend op zijn prooi", zei de officier van justitie.

Hij eiste 99 dagen cel waarvan 60 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Met als bijzondere voorwaarde dat Jo nooit alleen in een ruimte mag zijn met kinderen die jonger zijn dan 16 jaar. Er moet dus altijd een volwassene bij zijn, vindt het OM.

Fors strafblad

De officier zei dat hij eerder nog heeft overwogen om TBS te eisen. Vooral vanwege zijn verleden. Maar vanwege zijn slechte gezondheid en omdat hij bijna nooit buiten komt, deed hij dat niet. "De natuur heeft het recidive-risico geminimaliseerd", zei hij.

De verdachte is een drie keer eerder veroordeeld voor zedenmisdrijven. Een keer kreeg hij 24 maanden voor een zedenzaak.

Herhalingsgevaar

Deskundigen zien bij hem 'exhibitionisme en pedofilie'. Ze vrezen ook dat er gevaar is dat hij in herhaling (recidive) valt . Ernstig noemen de psychiaters ook zijn totale ontkenning van de misdrijven.

De advocaat vindt dat de slachtofferverklaring tegenstrijdigheden bevat en dat er te weinig getuigen zijn. Bovendien ontkent de verdachte. Hij vroeg vrijspraak. Op 15 mei doet de rechtbank uitspraak.