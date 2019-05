Bekerwedstrijd van Willem II is logistieke monsterklus: 225 bussen op pad met 14.400 fans

Het is een enorme logistieke operatie, vertelt directeur Bert Fonteijn van Kupers. Het bedrijf heeft zelf ongeveer tachtig bussen in eigendom, verdeeld over drie locaties in Tilburg, Veldhoven en Weert. Een deel van die bussen is op pad voor andere klussen.

Het bedrijf moest dus meer dan 150 bussen op externe plekken regelen. “We werken samen met andere touringcarbedrijven. Zodra Willem II zich kwalificeerde, kregen we een telefoontje van de club. Onze commerciële afdeling is meteen gaan bellen naar andere maatschappijen. De bussen komen echt uit heel Zuid-Nederland nu. We werken samen met ongeveer 25 partners.”

Minicolonnes

De bussen vertrekken vanaf parkeerterrein t Laar in Tilburg. De bussen rijden niet allemaal achter elkaar aan. “We rijden in vijf clusters, de supporters weten in welke bus ze moeten gaan zitten en wat hun vertrektijd is”, vertelt Fonteijn. In colonnes van ongeveer vijftig bussen rijden de supporters naar Rotterdam waar om 18.00 uur de wedstrijd start. “We doen wel vaker grote evenementen, maar zo groots als nu, dat is voor ons geen dagelijkse operatie,” aldus Fonteijn.

De supporters hoeven niet bang te zijn dat ze te laat aankomen, de eerste bus is om half drie bij het Feyenoordstadion, de laatste bus is er om half vijf. Vroeg genoeg dus om de warming-up te zien en de spelers dan al toe te zingen. In Rotterdam worden de supporters niet voor de deur afgezet, maar op parkeerplaatsen vlakbij het stadion, op loopafstand. De bussen blijven daar tijdens de wedstrijd staan. “Het moet daar geordend blijven zodat de fans precies weten waar ze na afloop heen moeten.”

Stewards van andere clubs

In iedere bus zit een busbegeleider namens Willem II. De club heeft zowel stewards als busbegeleiders van andere clubs geregeld, vertelt een woordvoerder. Naar uitwedstrijden gaan regulier maximaal 1500 fans mee. "Dat er zoveel fans meegaan, is voor ons ook wel even geleden, waarschijnlijk bij de laatste bekerfinale van 2005."

Wie wint, maakt vrienden. Maar de meeste mensen die meegaan zijn al langer 'vriend'' van Willem II. "De kaarten zijn in fases verkocht. De 10.500 seizoenskaarthouders konden eerst één kaart kopen en daarna nog een extra kaart. Er zijn dus geen onbekenden bij."

Politie

In Rotterdam is flink wat politie op de been. Niet alleen om de Willem II-fans in het gareel te houden, maar de autoriteiten willen ook voorkomen dat er na de wedstrijd problemen ontstaan tussen Ajax-fans en fans van de Rotterdamse rivaal Feyenoord. Om hoeveel agenten en ME'ers het gaat, wil de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat de Tilburgse politie de Rotterdamse politie vooraf informatie heeft gegeven.

Wat voor soort informatie precies is gedeeld en hoeveel Tilburgse agenten de Rotterdamse collega's in uniform of undercover bijstaan wil de politie niet zeggen.