Gemeentehuis Sint Anthonis verandert in danszaal na sluiting dorpshuis

Wie woensdag een paspoort of rijbewijs kwam ophalen in het gemeentehuis van Sint Anthonis kwam terecht in een grote danszaal. De ouderen van de countryline dansgroep uit Sint Anthonis hadden hun toevlucht gezocht tot de hal van het gemeentehuis. Dat gebeurde omdat het dorpshuis plotseling dicht is door ruzie tussen de gemeente en het bestuur.

Marga Cuppen van de countryline dansgroep kon haar ogen bijna niet geloven toen ze maandag voor een gesloten deur van het gemeentehuis stond. Zonder aankondiging was het dorpshuis Oelbroeck plotseling dicht. De dansers, staan, net als andere verenigingen, in de kou. Marga liet het er niet bij zitten en stapte naar de burgemeester. Die gaf de ouderen toestemming om in de hal van het gemeentehuis te dansen.

Gladde vloer

Dansen in het gemeentehuis bevalt de meeste ouderen prima. Ook het personeel bij de receptie kijkt geamuseerd toe. Muziek en dans, de zeventig en tachtig plussers bewegen de beentjes nog soepel. Een vrouw heeft wel een puntje van kritiek. "De vloer is te glad, die is in het dorpshuis beter". Dat dorpshuis is uitgestorven. Op de deur hangt een briefje met de mededeling dat het gesloten is.

Vrijwilligers en het bestuur van Oelbroeck zouden zijn opgestapt, omdat de gemeente een extern bureau wil inschakelen om het dorpshuis te gaan runnen. Ondertussen balen de ouderen van de countryline dansgroep wel dat hun vaste dansstek is gesloten: "Maar je kan er toch niets aan doen", is de reactie van de meeste ouderen.

Wanneer het dorpshuis weer open gaat is onduidelijk. Tot die tijd is het gemeentehuis een paar keer per week een danszaal.