Michael van Gerwen wil volgende stap zetten naar uitbreiding van finalereeks in Premier League

Michael van Gerwen in actie in de Premier League (foto: Lawrence Lustig/PDC).

Michael van Gerwen wil zich donderdag verzekeren van deelname aan de play-offs in de Premier League. De regerend wereldkampioen liet de midweekse Players Championship-toernooien schieten in aanloop naar speeldag veertien. Daryl Gurney is dan zijn tegenstander.

Ondanks het gelijkspel van Van Gerwen in de vorige speelronde is hij nog steeds koploper in de Premier League. Mighty Mike heeft negentien punten, een punt meer dan nummer twee Rob Cross. James Wade, Gerwyn Price en Mensur Suljovic volgen allemaal op vier punten van Van Gerwen. Gurney, tegenstander van donderdagavond, heeft veertien punten.

"Ik wil er voor zorgen dat ik in de play-offs kom", aldus Van Gerwen. Hij stapt donderdag vol overtuiging het podium op. "Ik voel vertrouwen over mijn spel. Ik had vorige week een goede wedstrijd tegen James Wade en heb het in het weekend goed gedaan in Duitsland. Het zou geweldig zijn om in Manchester te winnen, want ik wil deze vorm vasthouden richting de play-offs."

Michael weet dat ik hem nu kan verslaan, hij is op zijn hoede - Daryl Gurney

De laatste twee tv-wedstrijden won Gurney van Van Gerwen. "Dat gaat me niet weer gebeuren", sluit MvG af. Die wedstrijden geven Gurney echter ook vertrouwen. "Michael weet dat ik hem nu kan verslaan. Ik ben er zeker van dat hij op zijn hoede is. Maar alles wat hij wil is elke speler vernietigen, voor hem maakt de tegenstander niet uit."

Zeven finales

Bij een overwinning op Gurney is Van Gerwen zeker van de play-offs, op donderdag 23 mei in de O2 Arena in Londen. Het liefst wil de dertigjarige darter de competitie in aanloop naar de play-offs winnen, dat deed hij in de zes voorgaande edities waar hij mee mocht doen in de Premier League ook. Die zes edities haalde hij vervolgens ook de finale.

Vier keer won Van Gerwen de Premier League, twee keer ging hij in de finale onderuit.

Klaasen, Van de Pas en Robbe

Waar Van Gerwen Players Championship 13 en 14 aan zich voorbij liet gaan, probeerden Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Mario Robbe wel een gooi te doen naar een toernooiwinst. Klaasen won dinsdag van Gabriel Clemens (6-5) en Tytus Kanik (6-4), maar ging vervolgens onderuit tegen Ricky Evans (6-4).

Woensdag won hij weer zijn eerste twee partijen, van Carl Wilkinson (6-4) en Ian White (6-4). Nadat hij ook Scott Baker (6-1) had verslagen zat Klaasen bij de laatste zestien. Stephen Bunting bleek in de achtste finale met 6-4 te sterk.

Van de Pas en Robbe werden dinsdag en woensdag in de eerste ronde uitgeschakeld. Van de Pas ging met 6-0 onderuit tegen Ross Smith en verloor met 6-2 van Chris Dobey. Robbe ging dinsdag onderuit tegen Steve Beaton (6-3), woensdag verloor hij nipt van Scott Baker (6-5).