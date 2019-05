Bosbrand in Berghem, mountainbiker ziet man wegvluchten

In de bossen bij de Zesde Heistraat in Berghem heeft woensdagmiddag een brand gewoed. Een mountainbiker ontdekte de brand en zag kort daarna een man die zich snel uit de voeten maakte. Of hij iets met de brand te maken had, is onduidelijk.

De mountainbiker zag rond half vier dat vlakbij het motorcircuit een deel van de bossen in brand stond. Hij waarschuwde meteen de brandweer.

Bij de Zevenbergseweg ving de mountainbiker de brandweer op. Hij wees de ze de weg naar de Zesde Heistraat, waar de brand woedde. De eerste brandweermannen liepen te voet vooruit en konden bij de brand de eerste vlammen uitstampen met hun voeten. De brandweerwagen kwam enkele minuten later ter plaatse. De brand in het bos werd vervolgens nageblust met water.

Natte grond

Een stuk natuurgebied van zo’n 400 vierkante meter bleef zwartgeblakerd achter. Volgens de brandweer had de natuurbrand een veel groter stuk bos kunnen verwoesten, maar door de regenbuien van afgelopen dagen was de bovenste laag van de grond nat geworden. De ondergrond was echter nog gortdroog, waardoor de kans nog bestond dat het vuur zich verder verspreidde.

'Kortsluiting'

De mountainbiker zag kort nadat hij de brand had ontdekt een man wegvluchten. Of de man iets met de brand te maken had, is niet duidelijk.