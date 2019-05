Wesley en Yolanthe moeten ondernemer uit Etten-Leur 124.000 euro terugbetalen

Wesley en Yolanthe Sneijder moeten 124.000 euro terugbetalen aan de Etten-Leurse bouwondernemer Jeroen Nuijten. Dat heeft het Hof in Utrecht bepaald, meldt BN de Stem. Nuijten had het stel voor de rechter gesleept omdat ze de verbouwing van hun villa op Ibiza hadden geannuleerd zonder de gemaakte te kosten te vergoeden.

De uitspraak volgt na een lange juridische strijd die in 2014 al begon. Omdat Nuijten geen getekende contracten had, kreeg de ondernemer aanvankelijk geen gelijk van de rechtbank. Maar het Hof geeft hem nu dus alsnog gelijk.

De villa op de zuidwestkant van Ibiza, een erfenis van de vader van Yolanthe, zou in zeer slechte staat verkeren toen het glamourstijl Nuijten benaderde voor een grondige renovatie. Maar volgens Nuijten kreeg hij onverwacht te horen dat het niet door zou gaan. "Echt heel vreemd, want Wesley en Yolanthe waren erg tevreden over onze werkzaamheden. We hadden langs alle kanten goedkeuringen gekregen", zei de ondernemer tegen Omroep Brabant in 2014.

Flinke kosten

Op dat moment waren er al flinke kosten gemaakt, aldus de ondernemer. "We hadden al een jaar met een heel team gewerkt aan de voorbereidingen en honderden ontwerpen. We hebben hier boeken vol! We zijn minstens tien keer over de vloer geweest bij Wesley en Yolanthe op Ibiza en in Istanbul. Alles was al ontworpen. Van het nachtkastje van Wesley tot aan de gordijnen voor Yolanthe."

Nuijten laat aan BN de Stem weten niet de champagne te ontkurken na de uitspraak. "Het ging ons nooit om een smak geld. Maar Wesley en Yolanthe lieten ons zakken, respecteerden de band niet die we hadden opgebouwd. We hadden zoveel tijd en kosten in het project zitten; gelukkig zegt het Hof nu dat wij in ons recht staan."