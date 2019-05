'Je krijgt er gewoon kotsneigingen van': bewoners Hoog Geldrop dopen hun straat om tot 'Stinkstraat'

De bewoners zijn de stankoverlast zat en in actie gekomen. Gunther Brouwer heeft het straatnaambordje van Hoog Geldrop veranderd in 'Stinkstraat'. "Van de zeven dagen in de week zitten we er zes in de stank", zegt zijn moeder Diny. "Verschrikkelijk. Kadaverlucht."

"Als het wat warmer wordt, is het niet te harden hier", vult Marcel Roomer aan. "Bij het eten heb je continu een vieze geur in je neus. De geur van rottende beesten."

Slachthuis

In de buurt staat een slachthuis en daar gaat de beschuldigende vinger naar toe. "Ze hebben me vorig jaar na Pinksteren bloemen gestuurd als excuus voor de stankoverlast. Nu zeggen ze dat ze dat niet meer weten, maar ze weten het heel goed", zegt Diny Brouwers verontwaardigd.

De slachterij dumpt zijn afval in het riool en doet dat volgens de wet, zo zegt de gemeente "Een tijd geleden was er ook stankoverlast en toen heeft de slachterij extra filters geplaatst om het afvalwater te filteren. Dat is dus extra en hoeft eigenlijk niet volgens de wet", zegt een woordvoerder in een reactie. De gemeente denkt daarom niet dat de stank van de slachterij afkomstig is.



De stankoverlast is het gesprek van de dag in de straat Hoog Geldrop

'Rottend iets'

"Een penetrante lucht, een rottend iets in een put", is de omschrijving van Gunther. "Zelfs de putjes moeten ze dichtmaken om de stank buiten te houden, ik vind het niet normaal."

Maar de gemeente denkt ook niet dat de stank uit het riool komt. "Eerdere testen gaven aan dat luchtlekken die stank veroorzaakten. Die luchtlekken zijn allemaal verholpen. Een paar weken geleden heeft de gemeente nog een uitgebreid onderzoek in het riool gedaan en daaruit zijn geen andere luchtlekken gevonden", is hun reactie.

Stoom

"Ik vind het niet normaal dat er niks aan gedaan wordt", zegt bewoner van Hoog Geldrop Annemie Rutten. "Het moet opgelost worden", vult Marcel Roomer aan. "Ik denk dat iedereen hier in de straat al regelmatig de gemeente heeft gebeld en gemaild. Ze hebben een keer met stoom door het riool geblazen.

De gemeente denkt dat de stank wordt veroorzaakt door luchtlekken bij mensen thuis. Dat kan bijvoorbeeld een putje zijn dat niet goed meer functioneert. De gemeente gaat binnenkort met de buurtbewoners in gesprek om te kijken of er bij hen thuis iets niet goed is.