Truus (76) die na vermissing in ziekenhuis werd teruggevonden alsnog overleden

TURNHOUT -

Truus Kramer-Vinken, de vrouw uit Hulsel die van maandagochtend tot dinsdagmiddag vermist was, is op 76-jarige leeftijd in het ziekenhuis overleden. Dat laat de zoon van Truus op Facebook weten. Dinsdagmiddag werd ze gevonden in het dorpje Meerle in België. Voor controle was ze naar het ziekenhuis in Turnhout gebracht. Daar leek het goed te gaan, maar later traden er toch complicaties op. Herstel was niet meer mogelijk.