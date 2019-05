Arjan Swinkels beleeft hoogtepunt in carrière: 'Nu moet Willem II deze droomweek compleet maken'

Het zou voor Swinkels zomaar eens een hele mooie week kunnen worden. Woensdag deed hij zelf al het zware werk en won hij dus de Belgische beker, maar zondag moet 'zijn' Willem II het doen. We belden met Swinkels om terug te blikken op het hoogtepunt in zijn carrière en om vooruit te blikken op de bekerfinale tussen Willem II en Ajax.

Ze zeggen weleens dat je moet stoppen op je hoogtepunt, is dit zo’n moment?

“Nee, zeker niet. Ik wil nog heel graag doorgaan. Als alles wordt goedgekeurd (KV Mechelen ligt onder een vergrootglas door vermeende witwaspraktijken en is daardoor nog niet zeker van promotie) promoveren we naar de Belgische eredivisie en mogen we Europees voetbal gaan spelen door de bekerwinst. Om dan met zo’n Europees embleem op mijn shirt te spelen zou wel de kers op de taart zijn.”

Arjan Swinkels tijdens de huldiging (foto: VI Images).

Ben je al een beetje bijgekomen van de huldiging en het feest van gisteren?

“Nou, ik ben gisteren al om 22.00 uur naar huis gegaan. Ik was en ben echt gesloopt. Alles doet pijn vandaag en ik had tijdens de wedstrijd na 55 minuten al last van kramp. Ik denk dat er stiekem toch heel wat spanningen in mijn lichaam zaten. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we die beker hebben gewonnen.”

Hoe was de huldiging?

“Het is zo mooi om te zien hoe die 21.000 supporters in het stadion zaten te genieten. Ook tijdens de huldiging op de Grote Markt en het stadion waren onwerkelijk. Ik heb al veel promotiefeestjes meegemaakt, maar dit is een echte prijs en dat is toch weer helemaal anders. Ik dacht niet dat het winnen van een grote prijs voor mij was weggelegd, maar nu speel ik wellicht volgens seizoen in Europa!”

En nu de komende dagen toeleven naar de bekerfinale van zondag?

“Ja, ik kijk er echt naar uit. Ik hoop zo dat Willem II wint, dat zou deze droomweek meer dan compleet maken. Het leuke is dan dat ik een beker win als speler en een paar dagen later kan ik zomaar de beker winnen als supporter. Dat is toch geweldig?”