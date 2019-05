Aantal boetes voor snelheidsovertredingen in Brabant gedaald, Eindhoven heeft meeste hardrijders

Er zijn in 2018 minder boetes voor snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom uitgedeeld. In Eindhoven waren de meeste hardrijders. Gevolgd door Tilburg en Den Bosch.

In 2018 werden in de provincie 531.164 boetes voor snelheidsovertredingen uitgedeeld. Dat zijn er ruim 40.000 minder dan in 2017. Met deze boetes werd ruim dertig miljoen euro opgehaald.

Eindhoven

In Eindhoven reden in 2017 al de meeste hardrijders, maar ook in 2018 was dat weer het geval. Er werden ruim 127.000 boetes uitgedeeld en dat was goed voor zeven miljoen euro. In Tilburg werden 79.352 boetes uitgedeeld en in Den Bosch 78.292.